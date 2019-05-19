Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и ТрампаИзвестия 07:04

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
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В Кремле заявили об отсутствии предложений от США по встрече Путина и Трампа

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Песков заявил, что инициатива о встрече Путина и Трампа должна исходить от США

Интерфакс06:39

Песков о встрече Путина и Трампа: намерения есть, но предложений нет

Вести.Ru06:08
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Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского

Гости Зеленского Свой приезд на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
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В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
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По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
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