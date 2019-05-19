Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и ТрампаИзвестия 07:04
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
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Происшествия
В Екатеринбурге иномарка повисла на крыше другой машины
Обновлено в 09:07
Политика
Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства
Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.
Обновлено в 12:31
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»
Стоит отметить, что Лазарев повторил прежний результат после выступлений на конкурсе в столице Швеции.
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса
Обновлено в 13:43
Музыка
Член жюри Евровидения прокомментировал призыв отменить результаты финала
Член российского жюри Евровидения Лора Квинт отреагировала на просьбы аннулировать результаты финала конкурса из-за возможного нарушения правил представителем Нидерландов Дунканом Лоуренсом.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Футбол
Гол Попова принес «Ростову» победу над «Зенитом»
Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.
Обновлено в 13:54
Наука
Стекло из пустыни Сахара образовалось в ходе удара метеорита
Загадочное стекло происходит с востока пустыни Сахара и образовалось около 28,5 миллионов лет назад.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35
Политика
Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского
Гости Зеленского Свой приезд на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
Обновлено в 08:18
Политика
Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске
Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук сообщил, что прекратил участие в Минских переговорах.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Spotify представила первое аппаратное устройство Car Thing с голосовым управлением
Spotify представила свое первое аппаратное устройство Car Thing с голосовым управлением.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Здоровье
Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель
Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
Обновлено в 06:03
Политика
Пашинян призвал заблокировать все армянские суды
Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца
Обновлено в 08:18
Кино
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»
Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию
Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Политика
Порошенко уволил главу своей администрации
Ранее сообщалось, что Порошенко лишился главы администрации. Уточняется, что Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09