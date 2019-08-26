Политика
Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на УралеРБК 06:40
Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил корреспонденту РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:07
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Один из шести уволившихся хирургов в Нижнем Тагиле отозвал заявление об уходе
Эхо Москвы - Екатеринбург06:50
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Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинской области
По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, их осматривают медики.
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Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
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Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
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Энергетика
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Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Происшествия
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В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Политика
Песков рассказал о губительных последствиях прекращения СНВ-3
По мнению Дмитрия Пескова, если не удастся достичь соглашения о продлении СНВ-3, то последствия для стратегической стабильности в мире будут, безусловно, губительными, это нанесет ей урон.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Украинский Ан-124 станет «российским»
Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Boeing сообщила о возобновлении эксплуатации 737 MAX до конца года
Американский производитель Boeing планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737MAX в четвертом квартале 2019 года.
Обновлено в 07:03
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе, заявил Песков
Обновлено в 06:27
Политика
МИД Абхазии прокомментировал протестное заявление Грузии
Даур Кове Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа внешнеполитическое ведомство Грузии заявило, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры для их приостановки.
Обновлено вчера в 09:40
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Здоровье
Поликлинику в Щербинке достроят к осени
Обновлено в 05:07
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
Обновлено в 05:43
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
«Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7 градусов, в центре 9–11 градусов, по области 2–7 градусов, местами возможны заморозки до –2 градусов», — поясняют синоптики.
Обновлено в 04:19
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала
Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 03:21
Политика
Трамп заявил о готовности Китая начать диалог по торговле
Власти Китая связались с торговыми представителями США и заявили о готовности к переговорам.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Совет из соцсетей помог матери спасти двух детей
Лора Донеган (Laura Donegan) из британского города Ковентри рассказала о том, как благодаря совету пользователей Facebook вовремя пошла к врачу и сохранила близнецов, которыми была беременна.
Обновлено в 03:17
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Космос
Гипотеза: ядра мертвых планет могут излучать радиоволны миллиарды лет
Соавтор исследования Александр Вольшан Металлические ядра мертвых планет могут излучать радиоволны в течение от 100 млн до 1 млрд лет.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов
Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Vivo в сентябре представит революционный смартфон
Обновлено в 05:59
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57