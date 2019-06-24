Политика
Песков заявил о русофобской истерии в ГрузииИзвестия 07:20
Ситуация в Грузии для российских туристов остается опасной, а в целом в стране царит подогреваемая радикалами русофобская истерия. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.ТАСС06:04
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Политика
Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года
Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Политика
Из-за бытового скандала обрушился рейтинг Бориса Джонсона
У экс-министра иностранных дел Англии Бориса Джонсона произошло быстрое падение рейтинга.
Обновлено в 07:12
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено вчера в 14:05
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие
Андрей Богинский: Россия произведет в 2019 году более 200 вертолетов
У коллег были одни планы по покупке вертолетов, они на этот год уменьшились почти в два раза от изначальных, поэтому это повлияет на итоги года в области гражданской техники.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский уволил начальника управления СБ Украины в Крыму
Александр Шмитько уволен с должности начальника главного управления Службы безопасности в Крыму.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Украинский спецназ обзавелся сертификатом НАТО
Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые в истории прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF), сообщает Украинский милитаристский портал в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 06:36
Финансы
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Футбол
Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего армейцам удалось сохранить в команде Николу Влашича.
Обновлено в 04:13
Музыка
Филипп Киркоров принял роды в своем новом клипе
Премьера видео на песню «Стеснение пропало» состоится 24 июня. А пока певец поделился в «Инстаграме» тизером нового клипа.
Обновлено вчера в 06:44
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы
В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
Обновлено в 07:22
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Политика
Военный выдвинулся в губернаторы Челябинской области
Военный пенсионер Виктор Перов сдал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области.
Обновлено в 05:41
Политика
Авиакомпании потеряют 3 миллиарда из-за запрета полетов в Грузию
Авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за запрета на полеты в Грузию.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Глушаков ищет новый клуб через Instagram
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей
Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 03:48