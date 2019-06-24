Песков заявил о русофобской истерии в ГрузииИзвестия 07:20

Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.

с чего всё началось

Ситуация в Грузии для российских туристов остается опасной, а в целом в стране царит подогреваемая радикалами русофобская истерия. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

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