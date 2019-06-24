Политика

Песков заявил о русофобской истерии в ГрузииИзвестия 07:20

Ситуация в Грузии для российских туристов остается опасной, а в целом в стране царит подогреваемая радикалами русофобская истерия. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Песков рассказал об условиях возобновления авиаперевозок из России в Грузию

Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.
ТАСС06:04

Подробнее о событии

Песков: в Грузии царит русофобская истерия

Газета.Ru07:07

Песков указал на «физическую опасность получить по зубам» в Грузии

РБК06:33

Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

RT на русском05:51

Песков назвал реально опасной для российских туристов ситуацию в Грузии

ФАН06:06

Кремль заявил о «русофобской истерии» в Грузии

Коммерсантъ05:59

Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

РИА Новости06:20

«Спросите у журналистов ВГТРК, гипотетическая ли эта опасность — по зубам получить?» Кремль — о запрете полетов в Грузию

Дождь05:49
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Политика

Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Политика

Из-за бытового скандала обрушился рейтинг Бориса Джонсона

У экс-министра иностранных дел Англии Бориса Джонсона произошло быстрое падение рейтинга.
Обновлено в 07:12
Технологии

Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Происшествия

На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено вчера в 14:05
Музыка

Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате

Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие

Андрей Богинский: Россия произведет в 2019 году более 200 вертолетов

У коллег были одни планы по покупке вертолетов, они на этот год уменьшились почти в два раза от изначальных, поэтому это повлияет на итоги года в области гражданской техники.
Обновлено в 05:00
Политика

Зеленский уволил начальника управления СБ Украины в Крыму

Александр Шмитько уволен с должности начальника главного управления Службы безопасности в Крыму.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Украинский спецназ обзавелся сертификатом НАТО

Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые в истории прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF), сообщает Украинский милитаристский портал в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 06:36
Финансы

Bank of America: Трамп может девальвировать доллар

Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Футбол

Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего армейцам удалось сохранить в команде Николу Влашича.
Обновлено в 04:13
Музыка

Филипп Киркоров принял роды в своем новом клипе

Премьера видео на песню «Стеснение пропало» состоится 24 июня. А пока певец поделился в «Инстаграме» тизером нового клипа.
Обновлено вчера в 06:44
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы

В гости к Максиму Галкину и Алле Пугачевой приехали Светлана Лобода и Александр Ревва.
Обновлено в 07:22
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Политика

Военный выдвинулся в губернаторы Челябинской области

Военный пенсионер Виктор Перов сдал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области.
Обновлено в 05:41
Политика

Авиакомпании потеряют 3 миллиарда из-за запрета полетов в Грузию

Авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за запрета на полеты в Грузию.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста

В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс истосковалась по сексу

Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 17:28
Футбол

Глушаков ищет новый клуб через Instagram

Обновлено в 07:20
Происшествия

В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей

Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 03:48
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