Политика
Песков заявил о готовности взять ракеты США в Европе под прицел
Песков заявил о готовности взять ракеты США в Европе под прицелСуть событий02:45
Дмитрий Песков пояснил, что следствием выхода США из соглашения может стать размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах и "их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации".
Суть событий02:45
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Размещение этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельAvia.pro вчера в 23:45
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Россия возьмет под прицел американские ракеты, если они будут размещены в Европе
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