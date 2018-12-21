Политика

Песков заявил о готовности взять ракеты США в Европе под прицел
Суть событий
02:45

Дмитрий Песков пояснил, что следствием выхода США из соглашения может стать размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах и "их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации".
Суть событий02:45
Дмитрий Песков
Размещение этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельAvia.pro вчера в 23:45

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