Политика

Песков предупредил об обострении ситуации с Украиной
Известия
вчера в 17:00

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что президент Украины Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с РФ. По его словам, это продиктовано «электоральными интересами» украинского лидера накануне выборов.
Известиявчера в 17:00
Дмитрий Песков
К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции. Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° вчера в 23:38
с чего всё началось
— Это не очень получается, поэтому ситуацию нужно спасать изо всех сил, — добавил пресс-секретарь главы государства в программе "Большая игра
" на Первом канале.
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