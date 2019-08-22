Политика

Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцельюГазета.Ru 11:44

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Песков заявил, что возвращение G8 для России не является самоцелью

Возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, тем более, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС09:37

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Возвращение России в G8 не является ее самоцелью, заявил Песков

РИА Новости11:36

Песков: возвращение в G8 для России не является самоцелью

Московский Комсомолец09:47

Песков: возвращение в G8 для России не самоцель

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В Кремле отказались считать возвращение в G8 самоцелью

РБК11:00

Песков заявил, что возвращение G8 для России не является самоцелью

ТАСС09:37

В Кремле заявили об отсутствии цели вернуться к формату G8

Известия09:20

Песков: Возвращение в G7 для России — не самоцель

РЕН ТВ09:10
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Общество

Польский ресторатор назвал украинцев недолюдьми

В объявлении черным по белому написано, что украинцы «и им подобные» не будут трудоустроены ни при каких условиях.
Обновлено в 09:09
Энергетика

В «Роснефти» ответили на идею Минфина о налоге на попутный газ

В четверг, 22 августа, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин может повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть и установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов, возникающих в случае предоставления льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти».
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском

Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Технологии

Искусственный интеллект проверит работу продавцов Tele2

Цифровое решение позволяет оценивать разговор консультанта с клиентом с помощью технологий ИИ и автоматизировать мониторинг качества сервиса.
Обновлено в 05:28
Общество

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в разных городах России

Обновлено в 08:19
Хоккей

«Металлург» разгромил «Сибирь» в матче мемориала Ромазана

Магнитогорский "Металлург" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче предсезонного хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей

66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Спорт

Биатлонист из Ижевска выступит на летнем чемпионате мира

Обновлено в 08:10
Политика

Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.
Обновлено в 12:45
Футбол

«Зенит» отказался продавать Дриусси итальянскому клубу за 15 млн евро

Один из итальянских клубов хотел купить нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси за 15 млн евро и даже прислал соответствующий запрос в петербургский клуб, сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Обновлено в 10:11
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Теннис

Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.
Обновлено в 07:43
Музыка

Два выступления Die Antwoord отменили из-за гомофобного скандала

Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Пентагон разорвал контракт с Boeing по созданию ракетных перехватчиков

В Пентагоне заявили, что разорвали соглашение, заключенное с корпорацией Boeing, по созданию частей ракетных перехватчиков, стоимостью более $1 млрд, пишет AP.
Обновлено в 11:34
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Обновлено в 03:56
Футбол

«Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы

БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.
Обновлено в 12:26
Политика

Раскольник Филарет обвинил раскольника Епифания в неверии в Бога

Глава раскольнической Украинской православной церкви "Киевского патриархата" (УПЦ "КП") Филарет обрушился с критикой в отношении главаря другой раскольнической церкви "ПЦУ", призывая я отозвать письмо о закрытии счетов УПЦ "КП" и в дальнейшем не вмешиваться в ее дела.
Обновлено в 12:13
Политика

Владимир Путин поручил обеспечить молодых учёных жильём

«Разработать меры, направленные на создание условий для обеспечения жильём молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования – кандидатов и докторов наук», - говорится в первом поручении документа.
Обновлено в 10:18
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Казань на открытие WorldSkills

Контекст Премьер-министр РФ встретится со сборной России примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Стало известно о последних днях жизни Александры Назаровой

Обновлено в 03:31
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»

Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
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