Возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, тем более, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.

Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью

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