Сама Конституция предусматривает четкий порядок ее корректировки. Наши отцы-основатели предусмотрели такой механизм.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про обсуждение главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым возможности изменения Конституции.

Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции

Политика Политика В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Петра Порошенко, назвавшего "войной" инцидент в Керченском проливе.

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Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган анонсировал начало турецкой военной операции в Сирии

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Политика Политика ЛНР передала Украине 42 осужденных для дальнейшего отбывания наказания

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Армия и оружие Армия и оружие Представители Минобороны России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии Представители Генштабов ВС России и Израиля 12 декабря проведут встречу в Москве, в ходе которой обсудят безопасность на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии.

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Политика Политика В США призвали избавить экономику Украины от «влияния» России Сотрудники аналитического центра считают, что «помощь» Вашингтона избавит украинскую экономику от «влияния» России.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России и ВВС Венесуэлы провели подготовку к совместным полётам

Политика Политика Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.