Политика

Песков заявил, что арест Ассанжа противоречит идеалам свободы прессыСлово и Дело 05:35

Пресс-секретарь российского президента во время встречи с журналистами ответил на ряд их вопросов. В частности, корреспонденты попросили отреагировать Кремль на арест создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ранее ряд российских чиновников и медиаперсон высказались в пользу его поддержки.
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Дмитрий Песков
Это, скорее, относится к измерению конспирологии. Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 06:07

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Джулиан Ассанж
Австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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