Политика
Песков заявил, что арест Ассанжа противоречит идеалам свободы прессыСлово и Дело 05:35
Пресс-секретарь российского президента во время встречи с журналистами ответил на ряд их вопросов. В частности, корреспонденты попросили отреагировать Кремль на арест создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ранее ряд российских чиновников и медиаперсон высказались в пользу его поддержки.
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Это, скорее, относится к измерению конспирологии. Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 06:07
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Песков о Wikileaks: Это независимый источник информации, который подвергается преследованию
Комсомольская правда06:03
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