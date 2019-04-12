Песков заявил, что арест Ассанжа противоречит идеалам свободы прессыСлово и Дело 05:35

Это, скорее, относится к измерению конспирологии. Ассанж — это независимый источник информации, который подвергается преследованию. С нашей точки зрения, это никак не корреспондируется с идеалами свободы прессы, свободы СМИ, их неприкосновенности.

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