Политика

Песков заявил, что Путину понравилась подаренная Лукашенко картошкаiReactor вчера в 16:59

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная ему на Новый год белорусским лидером Александром Лукашенко. Соответствующее заявление пресс-секретарь российского президента сделал в эфире телеканала СТВ.
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Дмитрий Песков
Я в домашней кухне президента, в прямом смысле этого слова, не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° вчера в 16:23

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