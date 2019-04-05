Политика
Песков заявил, что Путину понравилась подаренная Лукашенко картошкаiReactor вчера в 16:59
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная ему на Новый год белорусским лидером Александром Лукашенко. Соответствующее заявление пресс-секретарь российского президента сделал в эфире телеканала СТВ.
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Я в домашней кухне президента, в прямом смысле этого слова, не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° вчера в 16:23
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Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная президентом Белоруссии картошка
Говорит Москвавчера в 14:55
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