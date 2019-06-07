Политика
Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с ЗеленскимФАН 03:17
В планах президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с новым главой Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока в планах нет», — сказал представитель Кремля. При этом он отметил, что со стороны Украины звучат самые разные заявления.
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с чего всё началось
Представитель Кремля отметил, что из Киева звучат разные заявления. "Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам", - сказал Песков.ТАСС03:28
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика
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Стал известен календарь 1-го тура РПЛ
Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
Обновлено вчера в 12:22
Авто
Toyota и Subaru совместно разработают платформу для электромобилей
Планируется сделать платформу универсальной, чтобы она могла использоваться при производстве автомобилей различных типов, включая седаны, а также кроссоверы класса C и D. Ожидается, что одной из первых моделей, которая поедет на новой тележке, станет кроссовер С-класса, который в дальнейшем будет продаваться отдельно под брендом каждой из компаний.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Футбол
Шомуродов и Песьяков продлили контракты с «Ростовом»
"Ростов" объявил о подписании новых контрактов с вратарем Сергеем Песьяковым и форвардом Элдором Шомуродовым .
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Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
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Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
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Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
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Обновлено в 10:37
Происшествия
В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину
Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 10:52
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Анна Плетнева жалуется на угрозы супруга
Мужчина критикует певицу за откровенные фото Недавний выпуск журнала Playboy украсили открвоенные фотографии солистки групп "Лицей", "Кофе с Дождем" и "Винтаж" Анны Плетневой.
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Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
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Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
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Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
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Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
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Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
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