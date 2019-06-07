Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с ЗеленскимФАН 03:17

Представитель Кремля отметил, что из Киева звучат разные заявления. "Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам", - сказал Песков.

с чего всё началось

В планах президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с новым главой Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока в планах нет», — сказал представитель Кремля. При этом он отметил, что со стороны Украины звучат самые разные заявления.

Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с Зеленским

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актёром Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.

Политика Си Цзиньпин назвал Трампа другом Глава КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом в ходе ПМЭФ, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Происшествия МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.

Армия и оружие «Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.

Наука Уникальный бассейн задумали построить в Лондоне Строительство 55-этажного здания под названием «Бескрайний Лондон» (Infinity London) начнется в 2020 году.

Происшествия В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.

Политика Путин охарактеризовал санкции США против Huawei В рамках вступительной речи на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин уделил внимание проблеме монополизации экономики.

Футбол Стал известен календарь 1-го тура РПЛ Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.

Авто Toyota и Subaru совместно разработают платформу для электромобилей Планируется сделать платформу универсальной, чтобы она могла использоваться при производстве автомобилей различных типов, включая седаны, а также кроссоверы класса C и D. Ожидается, что одной из первых моделей, которая поедет на новой тележке, станет кроссовер С-класса, который в дальнейшем будет продаваться отдельно под брендом каждой из компаний.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Футбол Шомуродов и Песьяков продлили контракты с «Ростовом» "Ростов" объявил о подписании новых контрактов с вратарем Сергеем Песьяковым и форвардом Элдором Шомуродовым .

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Политика Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобилей во время прохождения технического осмотра, подписал президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.

Происшествия В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Шоу-бизнес Анна Плетнева жалуется на угрозы супруга Мужчина критикует певицу за откровенные фото Недавний выпуск журнала Playboy украсили открвоенные фотографии солистки групп "Лицей", "Кофе с Дождем" и "Винтаж" Анны Плетневой.

Политика Украина арестовала российские «Русланы» Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.

Интернет Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям» В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости".

Политика Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.

Общество Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.