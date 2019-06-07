Политика

Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с ЗеленскимФАН 03:17

В планах президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с новым главой Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока в планах нет», — сказал представитель Кремля. При этом он отметил, что со стороны Украины звучат самые разные заявления.
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Песков сообщил, что пока в планах Путина нет контактов с Зеленским

Представитель Кремля отметил, что из Киева звучат разные заявления. "Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам", - сказал Песков.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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