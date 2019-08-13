Политика

Кремль впервые прокомментировал протесты в МосквеBFM.ru 07:47

Обновлено в 19:00 В Кремле впервые прокомментировали акции протеста в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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Кремль сообщил о внимании Путина к акциям протеста в Москве

РБК06:33

Песков: Путин не считает митинги в Москве чем-то из ряда вон выходящим

Коммерсантъ07:16

Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве

RT на русском06:35

В Кремле объяснили, почему Путин до сих не комментировал митинги в Москве

URA.Ru06:41

Песков сообщил, что Путин не считает митинги в Москве чем-то из ряда вон выходящим

ТАСС06:31

В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве

РИА Новости06:25

Кремль рассказал о реакции Путина на митинги в Москве

Lenta.ru06:05
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
Политика

Кремль осудил жестокость полиции на митингах

Обновлено в 06:27
Политика

Зеленский отстранил Безсмертного от поста

Романа Безсмертного, который исполнял обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, был отстранен.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу

Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 12:28
Хоккей

«Витязь» разгромил «Пеликанс» в товарищеском матче

В товарищеском матче "Витязь" обыграл финский клуб "Пеликанс" (8:1).
Обновлено в 13:42
Финансы

Аргентинская биржа пережила историческое падение

В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Политика

Сын Порошенко на русском признался в любви к украинскому языку

Обновлено в 13:25
Футбол

Дзюба высказался о вероятности возвращения в «Спартак»

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не вернулся бы в московский "Спартак", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:25
Общество

Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа

Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Илья Резник назвал деградацией шутку Бузовой о блокаде

Обновлено в 13:22
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Авто

Обозначены сроки появления Lada Vesta с вариатором

Идет ли речь только о седане или вариатор появится и на универсалах Vesta, Ильинский не уточнил, попросив подождать появления подробностей.
Обновлено в 05:08
Авто

BMW 4 Series Coupe тестируют в Мюнхене

Конструкторы баварского автомобильного бренда BMW официально подтвердили начало тестирования обновленной 4 Series Coupe.
Обновлено в 07:58
Политика

США ввели санкции против Калужского радиотехнического института

США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 10:16
Общество

Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии

Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России

«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
ЖКХ

Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии

Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Обновлено в 02:16
Политика

В Крыму заявили о законном праве на поставку воды из Днепра

Крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика

Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом

По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Финансы

Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США

Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Наука

Дневной сон может быть связан с болезнью Альцгеймера

Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что слишком долгий сон в течение дня может быть одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.
Обновлено в 13:21
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика

Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.
Обновлено в 12:07
Экономика

Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье

Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
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