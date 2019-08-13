Политика
Кремль впервые прокомментировал протесты в МосквеBFM.ru 07:47
Обновлено в 19:00 В Кремле впервые прокомментировали акции протеста в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский отстранил Безсмертного от поста
Романа Безсмертного, который исполнял обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, был отстранен.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 12:28
Хоккей
«Витязь» разгромил «Пеликанс» в товарищеском матче
В товарищеском матче "Витязь" обыграл финский клуб "Пеликанс" (8:1).
Обновлено в 13:42
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
В понедельник курс песо к доллару опустился на 30 процентов, до 65 песо за доллар. Акции аргентинских компаний пережили сильнейшее падение.
Обновлено в 02:11
Футбол
Дзюба высказался о вероятности возвращения в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не вернулся бы в московский "Спартак", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:25
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Илья Резник назвал деградацией шутку Бузовой о блокаде
Обновлено в 13:22
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Авто
Обозначены сроки появления Lada Vesta с вариатором
Идет ли речь только о седане или вариатор появится и на универсалах Vesta, Ильинский не уточнил, попросив подождать появления подробностей.
Обновлено в 05:08
Авто
BMW 4 Series Coupe тестируют в Мюнхене
Конструкторы баварского автомобильного бренда BMW официально подтвердили начало тестирования обновленной 4 Series Coupe.
Обновлено в 07:58
Политика
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института
США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 10:16
Общество
Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии
Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
ЖКХ
Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии
Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды из Днепра
Крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика
Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом
По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Наука
Дневной сон может быть связан с болезнью Альцгеймера
Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что слишком долгий сон в течение дня может быть одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.
Обновлено в 13:21
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика
Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.
Обновлено в 12:07
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье
Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03