Общество

Песков заинтересовался нехваткой у россиян денег на обувьNews.ru вчера в 06:50

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, откуда у Росстата данные о нехватке у людей денег на обувь. Я затрудняюсь это комментировать, скажу честно.
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Дмитрий Песков
Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельДождь вчера в 14:57

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Как понимать данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

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