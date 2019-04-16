Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНРГазета.Ru 05:28

Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Кремль пока не собирается комментировать эту информацию.

Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

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