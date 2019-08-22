Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайнойРБК 10:02
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили ввести в России «первосентябрьский капитал»
Инициатива о внедрении «первосентябрьского капитала» принадлежит первому зампредседателя комитета Госдумы по образованию Борису Чернышову, передаёт RT.
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия
В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний
В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний
В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.
Обновлено в 13:55
Общество
Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".
Обновлено в 09:00
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Найденную в лесу девочку доставят в Нижний Новгород бортом санавиации
Борт санавиации доставит в четверг в Нижний Новгород пятилетнюю девочку, найденную в лесу у села Степановка Воскресенского района.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»
19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.
Обновлено в 07:32
Общество
Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры
В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Предполагается, что появление флага связано с празднованием 22 августа Дня государственного флага России.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол
Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги".
Обновлено в 13:54
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
В США назвали возможные сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
Обновлено в 14:03
Здоровье
Диетолог объяснил, кому нельзя есть арбузы
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, который объяснил, в чем разница между арбузом и дыней и что же все-таки полезнее для организма.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Мария Порошина до сих пор не может похудеть после пятых родов
Мария Порошина в начале этого года стала мамой уже в пятый раз. Актриса впервые стала мамой сына.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Взрыв в Северодвинске: с зараженными радиацией контактировали 90 человек
Приемный покой закрыли только через час после того, как зараженных радиацией людей привезли на лечение.
Обновлено в 13:22
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено в 13:42