Политика

Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайнойРБК 10:02

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
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