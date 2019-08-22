Политика

Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайнойРБК 10:02

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
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В Кремле полагают, что кто-то может умышленно накалять ситуацию после взрыва ракеты под Северодвинском

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Кремль прокомментировал сообщения о сокрытии информации про заражение радиацией

Lenta.ru10:12

Пескову неизвестно о фактах заражения радиацией пострадавших под Северодвинском

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Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной

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Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском

RT на русском09:38

«Складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон»: Кремль — о последствиях взрыва под Северодвинском

Новая газета10:23

Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском

РИА Новости09:09
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о том, что он думает по поводу ситуации вокруг Ярослава Ракицкого, на данный момент представляющего "Зенит".
Обновлено в 15:44
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено в 15:20
Происшествия

Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 16:59
Футбол

Кабелья получил разрыв крестообразных связок колена

Опасения медиков подтвердились. У футболиста, вероятно, разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие

Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений

Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
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У операционной системы Android сменился логотип

Корпорация Google впервые за пять лет сменила дизайн логотипа операционной системы Android. Об этом 22 августа сообщили в блоге компании.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие

Фотофакт: Белоруссия оснастила сирийские МиГ-29 мощными системами РЭБ

БКО «Талисман» были замечены сразу на нескольких сирийских истребителях МиГ-29, что указывает на тот факт, что Белоруссия активно помогает сирийским военным совершенствовать свою боевую технику.
Обновлено в 18:42
Общество

Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе

Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Политика

Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.
Обновлено в 13:42
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

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Умер заслуженный артист России Виктор Власов

Обновлено в 15:30
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Политика

Медведев осмотрел площадку для проведения WorldSkills

Организаторы ожидают, что WorldSkills посетят до 200 тысяч человек, а в четверг место турнира осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:03
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Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера

Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Обновлено в 09:40
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Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей

66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Финансы

От ФРС ожидают четкого прогноза по будущему уровню ставки

По мнению Кашкари, Федрезерву стоит пообещать не поднимать ставку, пока инфляция в США не вернется на таргетируемый уровень в 2%.
Обновлено вчера в 09:27
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Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
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Впервые за 40 лет в России спроектируют новое судно размагничивания

Обновлено в 17:10
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России угрожают эпидемии смертельных лихорадок из-за миграции комаров

Распространение насекомых в южных регионах России из Египта и стран Юго-Восточной Азии грозит населению распространением опасных тропических болезней.
Обновлено в 18:42
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Пережившего инсульт Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Обновлено в 06:29
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Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Представители США и «Талибана» начали переговоры в Дохе

Обновлено в 18:52
Политика

Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним

Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Политика

Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot

Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
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