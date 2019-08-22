Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайнойРБК 10:02
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
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Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Футбол
Калиниченко: «Буду огорчён, если увижу Ракицкого в сборной»
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о том, что он думает по поводу ситуации вокруг Ярослава Ракицкого, на данный момент представляющего "Зенит".
Обновлено в 15:44
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Происшествия
Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Кабелья получил разрыв крестообразных связок колена
Опасения медиков подтвердились. У футболиста, вероятно, разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Гаджеты
У операционной системы Android сменился логотип
Корпорация Google впервые за пять лет сменила дизайн логотипа операционной системы Android. Об этом 22 августа сообщили в блоге компании.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Фотофакт: Белоруссия оснастила сирийские МиГ-29 мощными системами РЭБ
БКО «Талисман» были замечены сразу на нескольких сирийских истребителях МиГ-29, что указывает на тот факт, что Белоруссия активно помогает сирийским военным совершенствовать свою боевую технику.
Обновлено в 18:42
Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Политика
Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.
Обновлено в 13:42
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:30
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Политика
Медведев осмотрел площадку для проведения WorldSkills
Организаторы ожидают, что WorldSkills посетят до 200 тысяч человек, а в четверг место турнира осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера
Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Финансы
От ФРС ожидают четкого прогноза по будущему уровню ставки
По мнению Кашкари, Федрезерву стоит пообещать не поднимать ставку, пока инфляция в США не вернется на таргетируемый уровень в 2%.
Обновлено вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Здоровье
России угрожают эпидемии смертельных лихорадок из-за миграции комаров
Распространение насекомых в южных регионах России из Египта и стран Юго-Восточной Азии грозит населению распространением опасных тропических болезней.
Обновлено в 18:42
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено в 13:19
Политика
Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним
Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Политика
Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot
Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40