Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайнойРБК 10:02
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено в 10:54
Политика
Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.
Обновлено в 12:10
Авто
АвтоВАЗ создал в прошлом приемника «Оки»
Отечественный АвтоВАЗ в прошлом создал модель ВАЗ-1111-05, которая должна была стать приемником «Оки», однако в итоге ее так и не пустили «в серию».
Обновлено в 06:50
Политика
В Кремле назвали допустимыми иски за ущерб от митингов
Практика предъявления гражданами или компаниями исков за ущерб от несанкционированных митингов законна, считают в Кремле.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, сообщается в его Twitter.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Экономика
Путин увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства
Президент РФ Владимир Путин увеличил размер фонда грантов главы государства в области культуры и искусства.
Обновлено в 08:15
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Происшествия
При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое
Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
В Госдепе объяснили «нарушение» Россией ДРСМД
Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.
Обновлено в 12:19
Экономика
«АЛРОСА» подготовит прогноз по добыче в 2020 году к концу сентября
"АЛРОСА" представит окончательный прогноз по добыче в 2020 году в конце сентября, сообщил глава компании Сергей Иванов во время телефонной конференции по итогам отчетности.
Обновлено в 09:54
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Теннис
Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено в 12:23
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила застраховать свои ноги
Даже сама продюсер признала, что ее ноги — «тренд».
Обновлено в 11:59
Наука
Физики открыли новое состояние материи
Обновлено 19 августа в 02:16
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Политика
В Британии снимают сериал о Путине
Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Единоборства
Усик проведет бой с российским тяжеловесом
Обновлено в 11:08
Политика
Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Здоровье
Медики рассказали, чем опасно для женщин долгое отсутствие секса
Долгое отсутствие секса может вызвать у представительниц прекрасного пола серьезные проблемы со здоровьем, заявили медики.
Обновлено в 08:57
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Игры
В сети появились первые скриншоты ремейка XIII
Французский издатель Microids показал первые скриншоты ремейка культового шутера XIII, который недавно отложили на 2020 год.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Челябинский депутат арестован за убийство супруги
Обновлено в 10:14