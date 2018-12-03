Политика
Песков сравнил свою работу со службой сапера
Песков сравнил свою работу со службой сапераРБК13:51
По мнению Пескова, глава государства мог бы обойтись и без пресс-секретаря, так как сам прекрасно доводит мысли до аудитории, однако такой человек нужен, чтобы более оперативно работать с информацией. Пресс-секретарь президента также сравнил свою работу с работой сапера.
РБК13:51
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В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника, если начинаешь с ним спорить, моментально. Но делает это абсолютно аргументированно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 15:09
с чего всё началось
Песков признался, что часто советуется по тем или иным вопросам с Путиным лично. Пресс-секретарь задал тон для непринужденной беседы, пошутив в ответе на первый же вопрос.ТАСС11:49
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