Песков признался, что часто советуется по тем или иным вопросам с Путиным лично. Пресс-секретарь задал тон для непринужденной беседы, пошутив в ответе на первый же вопрос.

с чего всё началось

В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника, если начинаешь с ним спорить, моментально. Но делает это абсолютно аргументированно.

По мнению Пескова, глава государства мог бы обойтись и без пресс-секретаря, так как сам прекрасно доводит мысли до аудитории, однако такой человек нужен, чтобы более оперативно работать с информацией. Пресс-секретарь президента также сравнил свою работу с работой сапера.

Песков сравнил свою работу со службой сапера

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