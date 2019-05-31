Политика

Песков сравнил поведение США с временами Дикого ЗападаРоссийская газета 14:33

Вместо честной конкуренции в ситуации с "Северным потоком-2" США используют методы Дикого Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCO на телеканале RT.
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Песков указал на поведение США «времён Дикого Запада» в энергетике

Проект газопровода «Северный поток — 2» станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, производители газа из США вместо честной конкуренции предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада», заявил в интервью программе SophieCo на RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности

Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
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НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

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Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
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Армия и оружие

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Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

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«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево

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