Песков сравнил поведение США с временами Дикого ЗападаРоссийская газета 14:33

Проект газопровода «Северный поток — 2» станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, производители газа из США вместо честной конкуренции предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада», заявил в интервью программе SophieCo на RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Вместо честной конкуренции в ситуации с "Северным потоком-2" США используют методы Дикого Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCO на телеканале RT.

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