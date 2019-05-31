Политика
Песков сравнил поведение США с временами Дикого ЗападаРоссийская газета 14:33
Вместо честной конкуренции в ситуации с "Северным потоком-2" США используют методы Дикого Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCO на телеканале RT.
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Проект газопровода «Северный поток — 2» станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, производители газа из США вместо честной конкуренции предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада», заявил в интервью программе SophieCo на RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.RT на русском13:03
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Спорт
Плющенко назвал Загитову королевой
Обновлено в 13:02
Экономика
«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире
«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено в 14:53
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Политика
На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России
Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Чеховские медведи» стали чемпионами России в 18-й раз подряд
Подмосковный клуб завоевал титул в 18-й раз подряд с сезона-2001/02. В прошлом году титул соперниками медведей по финалу также был Спартак.
Обновлено в 14:13
Политика
На Украине изменят русские фамилии
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Футбол
Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности
Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.
Обновлено в 04:21
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Зеленский в ближайшее время посетит Францию по приглашению Макрона
Глава Украины Владимир Зеленский по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона в ближайшее время посетит Францию.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
МакSим не посвящала хит «Научусь летать» экс-возлюбленному Денису Никифорову
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Общество
Российские дети стали чаще жаловаться на взрослых
Несовершеннолетние россияне стали чаще обращаться в аппарат уполномоченного по правам ребенка.
Обновлено в 09:36
Авто
Cadillac представил высокопроизводительный седан CT5-V
Американская компания выпустила новые версии своих моделей. Седаны Cadillac CT4-V и CT5-V получили новые «заряженные» модификации V-Series.
Обновлено в 02:54
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М
Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Общество
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей
Жители Северной столицы оскорбила реклама ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию котов, содержалась информация об услуге бесплатной кастрации неверных мужей.
Обновлено в 13:25
Кино
Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена
Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes
Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено в 14:05
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено 29 мая в 13:39
Политика
Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза
Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58