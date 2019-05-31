Политика

Песков сравнил поведение США с Диким ЗападомГазета.Ru 15:33

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ведут себя на энергетическом рынке как во времена Дикого Запада.
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Песков указал на поведение США «времён Дикого Запада» в энергетике

Проект газопровода «Северный поток — 2» станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, производители газа из США вместо честной конкуренции предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада», заявил в интервью программе SophieCo на RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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