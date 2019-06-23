Политика

Песков сообщил о судьбе потерявших записку ПутинуРБК 08:36

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».
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Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

RT на русском08:58

В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина

РИА Новости08:42

Песков: кто потерял записку Путина, больше ничего не терял

Московский Комсомолец07:19

Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку

Российская газета07:50

В Кремле заверили, что потерявший переданную Путину записку больше ничего не терял

Интерфакс07:25

Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину

РБК08:36

Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину

Вести.Ru06:33
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
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В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
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Станет прохладней к концу недели и на Юге России, где ранее в отдельных регионах столбики термометров поднимались до + 40.
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Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
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Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault

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Принимавший участие в дискуссии американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер напоминает, что еще в начале XX века продолжительность жизни в России была около 39 лет, в 1970-е она значительно выросла, потому что люди научились бороться с инфекционными заболеваниями: холера, туберкулез, корь ушли в прошлое.
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Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
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В Греции автомобиль въехал в группу велосипедистов, погибли двое

Автомобиль въехал в группу из шести велосипедистов на шоссе Птолемаида-Ардасса возле города Козани на севере Греции, сообщает местный сайт kozan.gr.
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Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
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Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и еще около 30 единиц военной техники и вооружения представят на новороссийской площадке форума "Армия-2019" в Краснодарском крае, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота.
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Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.
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Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
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При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек

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Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
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В Мурино девушку сбил мотоциклист

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