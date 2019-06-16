Политика

Песков сказал о позиции Путина в отношении ЗеленскогоDeita.ru 15:30

Москва не понимает позиции украинского президента Владимира Зеленского, поэтому заняла выжидательную позицию, сообщает DEITA.
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В Кремле рассказали о подходах Путина в отношении Украины

Газета.Ru11:02

Песков: в Кремле есть «ожидания сдержанного оптимизма» по отношению к политике Зеленского

ТАСС08:13

Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским

Вести.Ru06:26

Песков рассказал о подходах Путина в отношении Украины

РИА Новости07:27

Песков объяснил выжидательную позицию Путина по Зеленскому

РБК07:05

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

Lenta.ru07:01

Песков заявил о сдержанном оптимизме Кремля относительно политики Киева

Телеканал 360°07:33
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Армия и оружие

Опубликовано видео с обновленным ЗРК «Сосна»

Обновлено в 09:46
Авто

3 причины, почему Kia Seltos интереснее Hyundai Creta

Несмотря на свое родство, автомобили Kia и Hyundai имеют немало важных для покупателя отличий.
Обновлено в 01:00
Спорт

Шубенков одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в нейтральном статусе, стал первым в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко).
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

В Уфу на форум по безопасности приедет представитель США

По словам заместителя секретаря Совбеза РФ, США не участвовали в форуме в последние годы Приезд одного из представителей Совета национальной безопасности США ожидается в Уфе с 18 по 20 июня, сообщил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

Обновлено в 13:22
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Происшествия

Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева

Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие

ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов

ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
Обновлено в 15:44
Футбол

Агент: «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша

Агент нападающего «Спартака» Зе Луиша Пауло Барбоза прокомментировал возможный переход своего агента в «Порту».
Обновлено в 16:25
Музыка

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Происшествия

17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму

Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Футбол

В межсезонье - тоже дерби

В российском футболе наступило межсезонье, но на этот раз его никак нельзя назвать затишьем.
Обновлено в 13:40
Общество

В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет

Совместная американо-китайская исследовательская группа объявила в воскресенье, что ей удалось обнаружить в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

На Большом офицерском балу было сделано два предложения руки и сердца

Обновлено в 13:32
Происшествия

Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Гаджеты

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене

Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено в 03:13
Политика

Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 13:45
Спорт

Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций

Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.
Обновлено в 12:31
Общество

Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя

Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Общество

МЧС предупреждает: на Волгоград надвигается сильная гроза с градом

Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии

В конце апреля Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.
Обновлено вчера в 06:40
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Футбол

«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»

Обновлено в 12:39
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено в 14:37
Политика

В здании администрации президента Украины может появиться музей

В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности.
Обновлено в 14:26
Футбол

«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения

Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
Обновлено в 16:30
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге перенесли на месяц

Обновлено в 06:45
Футбол

Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»

Обновлено в 13:03
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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