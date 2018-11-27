Политика

Песков: ситуация в Керченском проливе не нуждается в умиротворении
RT на русском
07:40

Ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя призыв США к прямым переговорам между Россией и Украиной.
RT на русском07:40
Дмитрий Песков
Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ. Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение, тут нечего умиротворять.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 05:06

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Песков: ситуация в Керченском проливе не нуждается в умиротворении

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