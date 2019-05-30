Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в ТатарстанеРБК 07:41

Ну, с вашей точки зрения, как? Ну вот я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Это мое личное мнение.

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Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

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