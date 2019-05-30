Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в ТатарстанеРБК 07:41
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
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Ну, с вашей точки зрения, как? Ну вот я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Это мое личное мнение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 07:41
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Экономика
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Армия и оружие
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Технологии
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Кино
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