Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в ТатарстанеРБК 07:41
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
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Ну, с вашей точки зрения, как? Ну вот я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Это мое личное мнение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 07:41
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Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО
Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Политика
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Общество
Завершен опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге
Опрос местных жителей о месте под строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге завершен.
Обновлено в 04:10
Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер ушел в отставку
Расследование о вмешательстве России в ход президентских выборов в США завершилось ничем, и специальный офис при министерстве, который возглавлял Мюллер, упраздняется.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Назван необходимый навык для получения прибавки к зарплате в России
Эксперты в сфере труда выяснили, какой навык больше всех прочих способен повлиять на размер заработной платы в России.
Обновлено в 01:02
Политика
В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
За семьей Яны Рудковской стали следить при помощи дрона
Музыкальный продюсер Яна Рудковская с возмущениями обратилась к журналистам посредством своего «Инстаграм».
Обновлено в 05:26
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Футбол
Лучано Спаллетти покинул «Интер»
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский заявил о том, что Порошенко блокировал международную деятельность НАБУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Петр Порошенко блокировал работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на международном направлении.
Обновлено в 04:52
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:58
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Происшествия
При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница
В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол
Доходы российских футбольных клубов за год выросли на 16%
Совокупный доход российских футбольных клубов за год вырос на 15,9% и составил €813 млн, следует из отчетности аудиторской компании Deloitte.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Происшествия
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
Обновлено в 07:12
Политика
Китай обвинил США в экономическом терроризме
США намеренно используют в отношении других стран экономический терроризм для развязывания торговых войн.
Обновлено в 03:49
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времён
Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиций, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8
В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Экономика
ЦБ обеспечит прием карт «Мир» в дальнем зарубежье
Банк России планирует наладить прием российских платежных карт системы «Мир» в туристических странах дальнего зарубежья.
Обновлено в 07:19
Футбол
Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду
По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15