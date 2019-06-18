Экономика
Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрываИзвестия 06:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти. По словам представителя Кремля, такие заявления — это «эмоциональные проявления».
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Формулировки насчет каких-то "взрывов" и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:08
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