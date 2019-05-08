Политика

Песков рассказал, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем ПобедыРЕН ТВ 06:03

Президент России Владимир Путин не направил избранному главе Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, поскольку тот еще официально не вступил в должность. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Кировчане обратились с заявлением в прокуратуру о запрете проведения концерта рэпера Face в Кирове.
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Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

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Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

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