Политика
Песков рассказал, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем ПобедыРЕН ТВ 06:03
Президент России Владимир Путин не направил избранному главе Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, поскольку тот еще официально не вступил в должность. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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