Политика

Песков рассказал, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем ПобедыРЕН ТВ 06:03

Президент России Владимир Путин не направил избранному главе Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, поскольку тот еще официально не вступил в должность. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Песков объяснил отсутствие поздравлений Зеленскому на сайте Кремля

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Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы

Коммерсантъ08:08

Песков объяснил отсутствие поздравления президенту Украины с Днем Победы

Российская газета06:30

Президента Украины с Днем Победы Путин не поздравил

Газета.Ru12:11

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Порошенко и Зеленского

Московский Комсомолец06:09

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

ТАСС05:49

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Говорит Москва06:55
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Обновлено в 09:43
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В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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