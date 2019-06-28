Политика
Песков рассказал об условиях реанимации «Нормандского формата»ИА Новороссия вчера в 23:30
Президенты России и Франции на встрече G20 обсуждали возобновление переговоров по Донбассу в «Нормандском формате». Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными.
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Автоспорт
Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает GPFans.
Обновлено в 05:37
Общество
От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн
Обновлено в 03:11
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Обновлено в 03:28
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка
В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации
Почти миллиард рублей выделили из федерального бюджета и резервного фонда для выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства 29 июня.
Обновлено в 06:38
Театры
Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта
С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Обновлено в 05:27
Политика
Освобожденного Медведчуком пленного доставили в военную прокуратуру
Один из четырех украинских пленных, который накануне был освобожден при содействии главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, доставили в военную прокуратуру Украины.
Обновлено в 05:56
Политика
Грузинская диаспора просит Путина вернуть авиасообщение
Грузинская диаспора России просит российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией, поскольку, по их словам, политические провокации не должны быть преградой для продолжения многолетней дружбы двух стран – говорится в открытом письме диаспоры от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии.
Обновлено вчера в 16:49
Космос
Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска
Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено вчера в 09:36
Авто
Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором
Volkswagen объявил о старте продаж большого кроссовера Teramont с 249-сильным 3,6-литровым атмосферным двигателем V6, который заменил тот же мотор мощностью 280 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Слуцкий провел телефонный разговор с Бутиной
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провел телефонный разговор с отбывающей наказание в США россиянкой Марией Бутиной, отметив, что важно мобилизовать все правовые инструменты для сокращения срока ее пребывания.
Обновлено в 05:52
Политика
Россия и Япония проведут Год межрегиональных обменов
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Максим Фадеев пожаловался на диабет после откровений Темниковой
Продюсер Максим Фадеев на своей страничке в Instagram пожаловался на диабет, который не дает ему спокойной жизни в последние годы.
Обновлено в 01:33
Политика
Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность поехать в Москву на празднование 75-летия Победы.
Обновлено в 04:47
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове
Обновлено вчера в 22:53
Культура
Умер автор музыки для рэпера Face
Умер автор музыки для российского рэпера Face Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy. Молодого человека погубили наркотики.
Обновлено в 05:52
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки
Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили: «Собираемся с любимой обвенчаться»
Певцу сегодня, 29 июня, исполняется 55 лет. Накануне юбилея он признался, почему до сих пор не женат.
Обновлено в 04:00
Музыка
Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества
Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Екатеринбурге при пожаре погибли три человека
Во время разбора завалов помещения спасатели обнаружили тела троих человек.
Обновлено в 06:07