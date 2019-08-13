Политика

Песков рассказал об отношении Путина к митингам в МосквеГазета.Ru 09:54

Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он добавил, что президент не считает события, связанные с массовыми акциями в Москве, чем-то из ряда вон выходящим.
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