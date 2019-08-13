Политика
Песков рассказал об отношении Путина к митингам в МосквеГазета.Ru 09:54
Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он добавил, что президент не считает события, связанные с массовыми акциями в Москве, чем-то из ряда вон выходящим.
Читать в источнике
Оценить161
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Здоровье
В Белоруссии впервые за 20 лет нашли сибирскую язву
В последний раз в Белоруссии сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году. В мае вспышка сибирской язвы фиксировалась в Венгрии.
Обновлено в 06:19
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Наука
Светящиеся акулы помогли описать новый механизм биофлуоресценции
Американские исследователи открыли механизм зеленой флуоресценции кошачьих акул.
Обновлено вчера в 09:13
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Наука
В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет
Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой, по их информации, более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Японии застрелили вышедшего в город медведя
Хищника заметили в городе Саппоро с населением около двух миллионов человек В жилом районе японского города Саппоро охотники застрелили медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 21:01
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели
Врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, как на россиянах скажется четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:42
Политика
Появилось видео с Путиным, опустившимся на колено перед юной балериной
Российский президент Владимир Путин преклонил колено перед юной балериной. Видео разместило в твиттере РИА "Новости".
Обновлено в 18:11
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Музыка
Менеджер рассказал о самочувствии Дельфина
Менеджер Дельфина Владимир Тепляков рассказал о самочувствии музыканта. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 19:31
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Здоровье
Самая масштабная вспышка кори зафиксирована на Украине
На Украине зафиксирована самая масштабная вспышка кори, сообщила директор департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.
Обновлено в 11:35
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено в 19:30
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Мела Гибсона снялась обнаженной на коне
Экс-возлюбленная Мела Гибсона снялась обнаженной на коне Модель и певица Оксана Григорьева выпустила новый клип, где предстала в неожиданном образе.
Обновлено в 01:52
Кино
Слух: Disney выпустит ремейк «Бэмби»
По данным источников, студия Disney нацелилась на ремейк ещё одной классической анимационной ленты — «Бэмби».
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Эксперты оценили слова Трампа о ракете с ядерным двигателем
США вряд ли ведут разработку ракет с ядерной силовой установкой, а президент Дональд Трамп просто не в курсе этого, считают эксперты.
Обновлено в 19:08
Экономика
Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей
По словам адвоката одного из обвиняемых Олега Матюнина, следствие считает, что с 2016 по 2018 год подозреваемые фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ «Согласие» на сумму свыше 11 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Политика
На Украине рассказали о плане «Б» на случай остановки российского газа
У Украины есть план «Б» на случай, если Москве и Киеву не удастся договориться о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.
Обновлено в 08:53
Экономика
Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom объявили о слиянии
Американская телекомпания CBS Corp и медиахолдинг Viacom объявили о повторном слиянии спустя 14 лет после разделения.
Обновлено в 15:17
Энергетика
Украина получила от России компенсацию за «грязную» нефть
«Транснефть» выплатила «Укртранснафте» новую часть компенсации в размере 600 тысяч евро (около 44 миллионов рублей) за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».
Обновлено в 11:38