Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он добавил, что президент не считает события, связанные с массовыми акциями в Москве, чем-то из ряда вон выходящим.

Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве

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