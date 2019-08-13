Политика
Песков рассказал об отношении Путина к митингам в МосквеГазета.Ru 09:54
Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он добавил, что президент не считает события, связанные с массовыми акциями в Москве, чем-то из ряда вон выходящим.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Здоровье
Нейропсихолог Наталья Семенова рассказала об особенностях левшей
Нейропсихолог Наталья Семенова констатировала: подобное мнение об особенностях левшей неоправданно.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская опровергла слухи о наличии у ее сына синдрома Дауна
В эфире передачи актриса опровергла слухи о наличии у ее сына Давида синдрома Дауна.
Обновлено в 07:38
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Музыка
Певцу Дельфину стало плохо во время работы в студии
Певцу Дельфину (Андрею Лысикову) стало плохо на студии звукозаписи. Об этом сообщил РБК его директор Владимир Тепляков.
Обновлено в 15:11
Религия
Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас
Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
Обновлено в 13:03
Наука
Биологи открыли новый способ выбора пола при оплодотворении животных
Японские ученые разработали технологию выбора пола животных, рожденных в результате искусственного оплодотворения.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Игры
В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat
До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.
Обновлено в 18:21
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено в 16:52
Авто
Видео: осы превратили Chevrolet Malibu в жужжащий улей
Обновлено в 09:26
Происшествия
В аэропорту Гонконга начались столкновения протестующих с полицией
В аэропорту Гонконга, заблокированном протестующими, начались столкновения с полицией, 13 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:58
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 17:44
Происшествия
Священные писания нельзя проверять на экстремизм, считает юрист
Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" указывает, что священные писания четырех религий не могут проверяться на экстремизм или быть признанным экстремистским, прокомментировал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк заключение специалистов Вятского университета, которые нашли признаки экстремизма в одном из псалмов Библии.
Обновлено в 14:35
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с применением полиграфа
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд разрешил допрашивать бывшего главу государства Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
В США проверяют ВМС после сообщений об употреблении наркотиков
Обновлено вчера в 19:59
Авто
Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro
Аукционный дом Russo and Steele проведёт торги, на которых будет выставлен уникальный электрический концепт-кар Chevrolet eCOPO Camaro.
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Новый смартфон Motorola получит скрытую камеру
Есть предположение, что возможно новинкой станет Motorola G8. Больше информации о модели пока не приводят.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отправилась в кино в домашних тапочках
Пока одни с пеной у рта доказывали, что "в таком и на дачу не поедут" и сравнивали дорогой кардиган с узбекским халатом, другие рассказывали, почему Гузеева так молодо выглядит.
Обновлено в 16:00
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено в 19:08
Футбол
В Порту «Матч ТВ» не пустили на брифинг после победы «Краснодара»
Как передаёт телеканал, российских журналистов на брифинг не пустили сотрудники ФК «Порту», который в матче 13 августа проиграл краснодарцам.
Обновлено в 19:50
Экономика
ЦБ обсудил с НБКИ унификацию кредитного рейтинга
Сегодня, 13 августа 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ провёл встречу с банками и бюро кредитных историй (БКИ), на которой обсуждался единый механизм расчёта кредитного рейтинга физических лиц.
Обновлено в 02:54
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Технологии
Путин отменил территориальные ограничения «Сколково»
Инновации в масштабах страны В России в рамках федерального закона отменены территориальные ограничения по развитию инновационного центра «Сколково».
Обновлено в 10:58
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено 11 августа в 22:31
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Кино
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».
Обновлено в 05:57
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18