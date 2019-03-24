Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставкеРБК 09:51

Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости. Это было всегда в последние годы. Звонил он за пару часов до объявления.

Песков назвал Казахстан важным партнером России и отметил, что «контакты будут в ближайшее время, в том числе на высшем уровне, сомнений никаких нет». О том, что Назарбаев сообщал Путину о решении уйти в отставку до официального объявления, Песков рассказал 21 марта.

Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

Футбол Казахстан — Россия 0:4 Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Происшествия Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.

Авто Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было реализовано 47 новых электромобилей, что в 5 с лишним раз больше, чем годом ранее (9 ед.).

Спорт Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.

Политика Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня.

Культура Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Происшествия Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в Киеве Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.

Авто Назван ТОП-5 доступных семиместных авто на рынке России На третьем месте находится отечественная модель Lada Largus и является самым доступным 7-местным автомобилем в России.

Политика Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Шоу-бизнес Ольга Бузова появилась на публике с кольцом на безымянном пальце Многие отметили, что на безымянном пальце ведущей появилось кольцо с бриллиантом. Ранее подобное украшение не было замечено.

Политика Петиция об отмене Brexit собрала более 5 млн подписей Парламентская петиция об отмене Brexit в Великобритании набрала уже более 5 млн подписей.

Футбол Дзюба: два подбора за атаку. Как Россия забила второй гол Черышев повторил тот же трюк, что и в первом голе – выскочил из-за спины Эльдоса Ахметова и забил. (Гоша Чернов) Казахстан – Россия: второй гол Черышева засчитан ошибочно.

Политика В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС Флаги НАТО и ЕС были сожжены на демонстрации в Белграде лидером Сербской радикальной партии Воиславом Шешелем 24 марта, передает агентство Tanjug.

Политика В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за доклада Мюллера Шифф отметил, что в настоящий момент еще рано говорить, что конгресс отклонит идею импичмента Трампа по завершении расследования.

Наука В Крыму появились комары со сверхспособностями и озадачили ученых Ученые из Севастополя и Санкт-Петербурга выявили в Крыму у нескольких видов комаров уникальные способности.

Космос Магнитная буря началась на Земле Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".

Космос США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку у российских границ Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.

Армия и оружие Россия ответит на угрозу от американских В-52 у границ страны Россия достойно ответит на завуалированную угрозу, исходящую от американских В-52, недавно пролетевших над Балтийским морем, прямо около границы страны.

Культура Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».

Наука Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.

Происшествия Лондонский аэропорт частично эвакуировали из-за пожарной сигнализации Пассажиры нескольких терминалов лондонского аэропорта Лутон эвакуированы из-за сработавшей во второй половине воскресенья пожарной сигнализации, говорится в сообщении воздушной гавани.

Экономика В России предлагают понизить налоги Возможно, уточняет Денис Зайцев, текст закона следовало бы дополнить конкретными условиями, при которых бизнес получит пониженную ставку, а бюджет - дополнительные поступления от увеличения деловой активности.