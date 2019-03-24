Политика
Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставкеРБК 09:51
Песков назвал Казахстан важным партнером России и отметил, что «контакты будут в ближайшее время, в том числе на высшем уровне, сомнений никаких нет». О том, что Назарбаев сообщал Путину о решении уйти в отставку до официального объявления, Песков рассказал 21 марта.
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Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости. Это было всегда в последние годы. Звонил он за пару часов до объявления.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:10
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