Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле СкрипалейВедомости 09:55

По словам Пескова, Мэй вела разговор с Путиным в «достаточно жесткой форме», а российский президент отвечал «достаточно доходчиво». Британская сторона до сих пор не предоставила каких-либо доказательств по делу Скрипалей, подчеркнул пресс-секретарь.
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Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

РБК09:33

Разговор Путина и Мэй по делу Скрипалей был «достаточно жестким»

Газета.Ru10:12

Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткой

Коммерсантъ08:11

Песков: Мэй в «жёсткой форме» говорила с Путиным по делу Скрипалей

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В Кремле рассказали о жестком и откровенном разговоре Путина и Мэй

Lenta.ru08:23

Песков заявил, что Путин дал Мэй доходчивые пояснения по «делу Скрипаля»

ФАН07:33

Песков: о Скрипалях Путин говорил с Мэй жестко и откровенно

Вести.Ru06:56
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
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