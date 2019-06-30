Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле СкрипалейВедомости 09:55
По словам Пескова, Мэй вела разговор с Путиным в «достаточно жесткой форме», а российский президент отвечал «достаточно доходчиво». Британская сторона до сих пор не предоставила каких-либо доказательств по делу Скрипалей, подчеркнул пресс-секретарь.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Общество
Чемезов рассказал о своем фирменном блюде
Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
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Происшествия
ИКМО Екатерингофское оцепили из-за угрозы теракта
Стоит отметить, что сегодня у кандидатов в муниципальные депутаты есть последний шанс подать документы в ИКМО Екатерингофское.
Обновлено в 09:56
Происшествия
На Эльбрусе заблудились десять альпинистов
Обновлено в 09:19
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 06:14
Футбол
Бистрович рассказал, что пока готов к сезону на 90 процентов
Футболист московского ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, что на данный момент готов к новому сезону на 90 процентов.
Обновлено вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Армия и оружие
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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Политика
Путин провёл совещание по ситуации с паводками в Иркутской области
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Наводнение в Иркутской области: подтоплены 28 населенных пунктов
Если 29 июня большая вода заливала 53 населенных пункта в пяти районах, то сейчас их количество значительно уменьшилось.
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Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза
Обновлено в 10:10
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Здоровье
Безобидные привычки, которые могут вызвать рак, назвали медики
Читайте в материале «МК в Волгограде.ру», какие привычки могут вызвать онкологию.
Обновлено в 09:26
Кино
«Восставший из ада» превратится в сериал
Недавно о желании снять полнометражный ремейк «Восставшего» заявлял сценарист «Темного рыцаря» Дэвид С. Гойер.
Обновлено в 08:13
Футбол
Уткин назвал будущего лидера «Краснодара»
Обновлено в 08:44
Футбол
Федун приедет в Австрию на дерби с ЦСКА
Владелец "Спартака" Леонид Федун в воскресенье прилетает в Австрию, чтобы посетить игру турнира "Кубок Париматч Премьер" с ЦСКА, а также тренировки красно-белых.
Обновлено в 08:00
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика
Украина получит 20 патрульных катеров от Франции
Франция передаст 20 патрульных катеров OCEA FPB 98 Украине. Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба украинского правительства.
Обновлено вчера в 19:28
Музыка
Николай Носков снова запел после инсульта
Обновлено в 09:00
Происшествия
Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Авто
Эксперты перевели названия китайских автомобилей
Обновлено в 09:04
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
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Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено вчера в 14:45
Спорт
Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу к 25-летию «Сейлор Мун»
Двукратная чемпионка Евгения Медведева исполнит главную роль в новом ледовом шоу. Оно посвящено 25-летию мультфильма «Сейлор Мун».
Обновлено в 09:36
Путешествия
Названы необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы
Эксперты назвали необычные инфекции, которыми в ряде случаев заражаются российские туристы.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Супруга Стаса Михайлова рассказала о семейной жизни с артистом
Супруга певца Стаса Михайлова рассказала о семейной жизни с ним.
Обновлено в 09:12