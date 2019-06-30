Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу СкрипалейРИА Новости 11:08

с чего всё началось

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Футбол «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче "Рубин" с минимальным счетом уступил "Нижнему Новгороду" в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил полузащитник Павел Игнатович.

Наука Ученые описали предсмертные переживания Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.

Политика Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.

Политика Путин и Лукашенко провели в Минске неформальную встречу Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели «АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.

Финансы «Атомфлот» планирует обеспечить до 800 судозаходов в Обскую губу к 2020 году "Атомфлот" рассчитывает к 2020 году достичь показателя в 800 заходов судов в Обскую губу, являющуюся драйвером всех арктических проектов.

Политика В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.

Политика Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Футбол «Манчестер Сити» вступил в борьбу за Бонуччи «Манчестер Сити» хочет купить защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

Политика В Венесуэле скончался один из задержанных за попытку госпереворота Задержанный за попытку государственного переворота в Венесуэле капитан Рафаэль Акоста Аревало скончался, находясь под стражей.

Происшествия Скончался один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов Ранее ИА REGNUM сообщало о группе из десяти альпинистов, которые запросили спасателей о помощи, сбившись с пути на высоте 5200 метров, во время спуска с горы Эльбрус.

Футбол Набабкин удален с поля в матче со «Спартаком» Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин был удален с поля в матче Кубка Париматч Премьер против «Спартака».

Происшествия В Тулуне во время паводка спасли более 100 животных Спасатели, кинологи и волонтеры продолжают работы по спасению животных в затопленном Тулуне Иркутской области.

Происшествия В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.

Происшествия В Шереметьево образовались огромные очереди Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Кино Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.

Футбол «Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии В матче 2-го тура предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер, проходящего в Австрии, «Краснодар» одержал разгромную победу над «Ростовом» — 3:0.

Происшествия В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.