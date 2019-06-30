Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу СкрипалейРИА Новости 11:08
Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поговорили о деле Скрипалей с глазу на глаз, беседа была довольно жесткой, передает телеканал «Россия 1».Аргументы и Факты09:23
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