Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»Известия 08:22

с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достаточно жестко говорила на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке о «деле Скрипалей», но никаких новых доказательств не представила.

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Транспорт В Шереметьеве признали скопление багажа Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали» Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».

Футбол Кононов: «„Спартак“ не щадит игроков на сборах» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА со счетом 3:1 в предсезонном матче на товарищеском турнире в Австрии.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Политика Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.

Политика Путин, Лукашенко и Рахмон провели неформальную встречу в Минске Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в неформальной обстановке.

Технологии Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.

Гаджеты Корпорация Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года Корпорации Apple тайно отозвала ряд ноутбуков модели MacBook Air 2018 года выпуска.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Общество В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

Армия и оружие Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Политика Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Происшествия СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.

Политика В Москве сегодня пройдет акция «День подписи» Акция пройдет на Цветном бульваре с 15 до 20 часов.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.

Политика Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес 48-летняя Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру в купальнике Лера Кудрявцева продолжает отдыхать в Сингапуре, куда она прилетела на встречу с подругами, и делиться живописными фотографиями с отпуска.

Здоровье Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.

Здоровье Более 200 человек умерли в Австралии от гриппа 228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии.