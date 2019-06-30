Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»Известия 08:22

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достаточно жестко говорила на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке о «деле Скрипалей», но никаких новых доказательств не представила.
Читать в источнике
с чего всё началось
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поговорили о деле Скрипалей с глазу на глаз, беседа была довольно жесткой, передает телеканал «Россия 1
».
Аргументы и Факты09:23

Подробнее о событии

Песков назвал разговор Путина и Мэй «жестким»

Газета.Ru14:10

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

РИА Новости11:08

Песков: о Скрипалях Путин говорил с Мэй жестко и откровенно

Вести.Ru06:56

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

РБК09:33

Песков: Мэй в «жёсткой форме» говорила с Путиным по делу Скрипалей

RT на русском08:12

Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткой

Коммерсантъ08:11

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Известия11:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:24, Вашингтон
Транспорт

В Шереметьеве признали скопление багажа

Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Футбол

Кононов: «„Спартак“ не щадит игроков на сборах»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА со счетом 3:1 в предсезонном матче на товарищеском турнире в Австрии.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Футболистка сборной Швейцарии пропала в озере

Обновлено в 14:24
Политика

Трамп заявил о возможной встрече с Ким Чен Ыном

Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Наука

Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха

Обновлено 28 июня в 11:24
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Политика

Путин, Лукашенко и Рахмон провели неформальную встречу в Минске

Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в неформальной обстановке.
Обновлено в 15:16
Технологии

Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года

Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.
Обновлено в 12:16
Автоспорт

Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии

Обновлено в 15:40
Гаджеты

Корпорация Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Корпорации Apple тайно отозвала ряд ноутбуков модели MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено в 10:37
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:28
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Политика

Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.
Обновлено в 12:22
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Происшествия

На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона

Обновлено в 15:12
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Политика

В Москве сегодня пройдет акция «День подписи»

Акция пройдет на Цветном бульваре с 15 до 20 часов.
Обновлено вчера в 17:03
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено 28 июня в 04:22
Политика

Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес

48-летняя Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

Лера Кудрявцева продолжает отдыхать в Сингапуре, куда она прилетела на встречу с подругами, и делиться живописными фотографиями с отпуска.
Обновлено в 11:16
Здоровье

Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления

Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
Обновлено в 07:44
Здоровье

Более 200 человек умерли в Австралии от гриппа

228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии.
Обновлено в 02:36
Общество

«В наш дом пришла беда». Митинг против утилизации отходов в Марадыково

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное