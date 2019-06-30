Политика
Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»РБК 09:33
Британский премьер Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке жестко говорила о «деле Скрипалей».
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с чего всё началось
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поговорили о деле Скрипалей с глазу на глаз, беседа была довольно жесткой, передает телеканал «Россия 1».Аргументы и Факты09:23
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