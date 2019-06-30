Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»РБК 09:33

с чего всё началось

Британский премьер Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке жестко говорила о «деле Скрипалей».

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Происшествия «Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Здоровье Медики: Отеки ног могут указывать на развитие серьезных заболеваний Медики решили напомнить, что данное состояние связано не только с употреблением большого количества воды, но и указывает на развитие серьезных заболеваний.

Спорт Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске На первых Европейских играх в Баку в 2015 году сборная России завоевала 164 медали - 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых - и также выиграла общекомандный зачет.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Музыка Гран-при конкурса Чайковского завоевал пианист Александр Канторов Французский пианист Александр Канторов стал обладателем гран-при XVI Международного конкурса имени Петра Чайковского.

Политика Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область Сегодня, 29 июня, президент РФ Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнений, которые вызвали сильные дожди.

Автоспорт Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.

Политика Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20 Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.

Политика Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Шоу-бизнес Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч 29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Происшествия Двое погибли из-за упавшей плиты в заброшенном доме на Кубани Два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, погибли из-за упавшего на них перекрытия заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края.

Армия и оружие «Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.

Общество Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.

Происшествия В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.

Армия и оружие Чемезов сообщил о начале производства С-500 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.

Происшествия Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе, скончался при спуске с горы.

Политика Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Армия и оружие Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО Согласно текущему бюджету, на 2020 год уже заложено €44,9 млрд, что на 1,7 млрд больше, чем в текущем году.

Армия и оружие Кипр не закроет порты для российских кораблей Инициаторы проекта, демократ Боб Менендес и республиканец Марко Рубио, внесли поправки, отменяющие запрет на поставки оружия Кипру в обмен на отказ острова обслуживать российские корабли в местном порту.