Политика
Песков рассказал о жалобах и клевете во время пресс-конференции Путина
Песков рассказал о жалобах и клевете во время пресс-конференции ПутинаLenta.ru09:57
Некоторые вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прошедшей 20 декабря пресс-конференции не имели никакого отношения к журналистике, были обычными жалобами и отняли много времени у других.
Lenta.ru09:57
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На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься. Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы. Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSM News 07:56
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