На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься. Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы. Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам.

Некоторые вопросы на пресс-конференции президента России Владимира Путина были жалобами граждан, содержавшими клевету.

Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина

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