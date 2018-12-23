Политика
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции ПутинаИзвестия11:11
Некоторые вопросы на пресс-конференции президента России Владимира Путина были жалобами граждан, содержавшими клевету.
Известия11:11
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На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься. Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы. Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSM News 07:56
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