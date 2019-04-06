Политика
Песков рассказал о встрече Путина и КальюлайдНезависимое телевидение Севастополя 06:34
Дмитрий Песков сегодня обозначил вопросы, которые планирует обсудить Владимир Путин с эстонским лидером Керсти Кальюлайд. На повестке дня будут обсуждаться опасения Эстонии по вопросам безопасности, о чём пишет газета Postimees.
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В Эстонии есть определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью. С нашей точки зрения, это не имеет никаких оснований. Россия неоднократно подчеркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНародные новости 03:16
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