Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен ЫнаРИА Новости 07:29
По словам Пескова, Ким Чен Ын показал себя профессионально, кроме того, он "владеет деталями" и "живо реагирует". Саммит Россия — КНДР В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу.
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Он осведомлен обо всех нюансах двусторонних проектов или потенциально двусторонних проектов, которые могут разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, которые сейчас действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТК Звезда 08:11
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Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию
Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Космос
Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта
Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Дачные дома в садоводческом товариществе в Новой Москве потушены
Пожарные ликвидировали возгорание дачных домов в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Газовик" в Новой Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 11:21
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика
Зеленский обсудит новые условия сосуществования России и Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать новые условия сосуществования с Россией.
Обновлено вчера в 16:45
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Наука
Ученые узнали, к чему ведут недосып и стресс на работе
Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.
Обновлено в 08:14
Автоспорт
Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом
Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Религия
Благодатный огонь доставили на место крещения князя Владимира
В Севастополе у памятника святому Владимиру лампаду встретил крестный ход, который пронес благодатный огонь в храм под колокольный звон.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Авто
Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»
У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Политика
Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору
Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
Обновлено в 10:14
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Происшествия
Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер
Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55