Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен ЫнаРИА Новости 07:29
По словам Пескова, Ким Чен Ын показал себя профессионально, кроме того, он "владеет деталями" и "живо реагирует". Саммит Россия — КНДР В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу.
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Он осведомлен обо всех нюансах двусторонних проектов или потенциально двусторонних проектов, которые могут разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, которые сейчас действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТК Звезда 08:11
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Политика
Украинский министр обозвал «мразями» жителей ДНР и ЛНР
Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал "мразями" жителей ДНР и ЛНР, желающих получить гражданство РФ.
Обновлено в 09:34
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ
Обновлено в 15:01
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии
Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, сообщила телеканалу "Звезда" PR-директор артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:48
Политика
Зеленского обвинили в глупости из-за его ответа Путину
Украинские общественные и политические деятели высмеяли так называемый ответ победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Обновлено в 11:20
Общество
Москвичей предупредили об агрессивных змеях
Обновлено в 15:06
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в Москве
В столице неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:24
Наука
Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира
Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Мы выживаем в 40-градусной жаре и в адском графике»
«Предстоит испытать много разных эмоций: счастье от отлично снятого материала, радость, что вообще выживаем в 40-градусной жаре и в адском графике, грусть от долгой разлуки с любимыми и предвкушение долгожданной встречи с моими мальчиками», — поделилась Айза в микроблоге.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Театры
«Евгений Онегин» эмигрировал в Китай
Год назад «Евгений Онегин» с успехом был показан на Международном театральном фестивале в Пекине, и китайские продюсеры влюбились в этот дивный спектакль Римаса Туминаса.
Обновлено в 11:17
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено в 10:30
Происшествия
На Крымском проезде и на Остоженке произошло подтопление
Обновлено в 16:35
Музыка
Дочь Алсу победила в детском «Голосе»
Абрамова входила в команду Светланы Лободы, в финале она исполнила композицию Джуди Гарленд под названием «Somewhere Over The Rainbow».
Обновлено 26 апреля в 18:41
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер пришел на выпускной внебрачного красавца-сына
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram фото, на котором позирует вместе с сыном Джозефом, окончившим Университет Пеппердайна в Калифорнии. — написал актер.
Обновлено в 07:25
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24
Гаджеты
Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3
Компания ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic 3, презентация которого состоялась сегодня в Китае.
Обновлено в 12:14
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Наука
Прошел эксперимент по воскрешению мозга свиньи
Обновлено в 15:47