Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен ЫнаРИА Новости 07:29
По словам Пескова, Ким Чен Ын показал себя профессионально, кроме того, он "владеет деталями" и "живо реагирует". Саммит Россия — КНДР В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Космос
Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты
Обновлено вчера в 07:42
Музыка
СМИ: гитарист Ронни Вуд рассказал о самочувствии Мика Джаггера после операции на сердце
Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно восстанавливается после перенесенной операции по замене сердечного клапана.
Обновлено в 19:11
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов
Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор «Ильюшина» (1970–2005) Генрих Новожилов.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Политика
На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты
Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.
Обновлено в 16:19
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла Швеции в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Экономика
Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста
Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом
Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.
Обновлено в 19:07
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Авто
Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой
Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
Обновлено в 09:20
Футбол
Оздоев: Мы с Шейдаевым поговорили после игры
Напомним, в матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2. После 26 матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь баллов.
Обновлено в 13:43
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Происшествия
На трассе Кола столкнулись четыре машины, погиб один из водителей
На трассе Кола столкнулись четыре автомобиля, погиб водитель одного из них, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
Российские военные научились ловить БПЛА сетью
Обновлено в 11:49
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Общество
Нас ждет переработка мусора, двойные квитанции и общая ответственность
На недавнем брифинге в правительстве республики новый руководитель ООО «Автоспецтранс» (республиканского регоператора по обращению ТКО) Алексей Кузнецов в подробностях рассказал о том, что же ждет жителей республики дальше и к чему должна привести мусорная реформа в итоге.
Обновлено в 12:49
Общество
Вячеслав Володин рассказал о сохранении культурного наследия области
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью для ГТРК «Саратов» рассказал о значимости сохранения историко-культурного наследия Саратовской области.
Обновлено вчера в 02:21