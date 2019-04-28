Политика

Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен ЫнаРИА Новости 07:29

По словам Пескова, Ким Чен Ын показал себя профессионально, кроме того, он "владеет деталями" и "живо реагирует". Саммит Россия — КНДР В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Вести.Ru06:45

В Кремле рассказали о личных качествах Ким Чен Ына

Газета.Ru09:17

В Кремле поделились впечатлениями о Ким Чен Ыне как о переговорщике

РБК07:33

Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына

РИА Новости07:29

Песков рассказал подробности о переговорах Путина и Ким Чен Ына

Известия07:29

Песков назвал Ким Чен Ына профессиональным и осведомлённым лидером

RT на русском07:24

Песков назвал Ким Чен Ына «очень сбалансированным лидером»

ТАСС09:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено в 16:47
Космос

Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты

Обновлено вчера в 07:42
Музыка

СМИ: гитарист Ронни Вуд рассказал о самочувствии Мика Джаггера после операции на сердце

Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно восстанавливается после перенесенной операции по замене сердечного клапана.
Обновлено в 19:11
Единоборства

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Музыка

Бывший продюсер Алсу: считаю шоу «Голос. Дети» преступным и аморальным

Обновлено в 08:30
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

Обновлено в 12:15
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Обновлено в 16:33
Происшествия

Boeing 767 приземлился с горящим двигателем

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Политика

Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов

Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор «Ильюшина» (1970–2005) Генрих Новожилов.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа

Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Общество

За сутки Нева обмелела почти на полметра

Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Политика

На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты

Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.
Обновлено в 16:19
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла Швеции в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Разработчик показал видео полета самолета МС-21

Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Экономика

Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста

Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом

Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.
Обновлено в 19:07
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Авто

Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

В Эстонии начинаются масштабные учения НАТО «Весенний шторм-2019»

Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес

Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
Обновлено в 09:20
Футбол

Оздоев: Мы с Шейдаевым поговорили после игры

Напомним, в матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2. После 26 матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь баллов.
Обновлено в 13:43
Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Происшествия

На трассе Кола столкнулись четыре машины, погиб один из водителей

На трассе Кола столкнулись четыре автомобиля, погиб водитель одного из них, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие

Российские военные научились ловить БПЛА сетью

Обновлено в 11:49
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Общество

Нас ждет переработка мусора, двойные квитанции и общая ответственность

На недавнем брифинге в правительстве республики новый руководитель ООО «Автоспецтранс» (республиканского регоператора по обращению ТКО) Алексей Кузнецов в подробностях рассказал о том, что же ждет жителей республики дальше и к чему должна привести мусорная реформа в итоге.
Обновлено в 12:49
Общество

Вячеслав Володин рассказал о сохранении культурного наследия области

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью для ГТРК «Саратов» рассказал о значимости сохранения историко-культурного наследия Саратовской области.
Обновлено вчера в 02:21
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное