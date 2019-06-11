Песков рассказал о вопросах про Голунова на прямой линии ПутинаГазета.Ru 05:48

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал, что среди вопросов, поступающих на прямую линию с президентом, есть вопросы про дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков рассказал, что пробежал сам по "паре сотен тысяч вопросов".

Песков рассказал о вопросах про Голунова на прямой линии Путина

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