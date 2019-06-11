Политика
Песков рассказал о вопросах про Голунова на прямой линии ПутинаГазета.Ru 05:48
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал, что среди вопросов, поступающих на прямую линию с президентом, есть вопросы про дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА "Новости". Песков рассказал, что пробежал сам по "паре сотен тысяч вопросов".
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Происшествия
Голунов сделал первое заявление на свободе
Обновлено в 14:07
Кино
Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»
Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации романа "12 стульев".
Обновлено в 11:23
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром
Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье
Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым
Стоит отметить: изначально предложенной версией было, что Алибасов выпил "Крота" по ошибке.
Обновлено в 13:40
Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар
"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Политика
Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных
Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос»
Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».
Обновлено в 08:43
Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Авто
Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто
Обновлено в 10:00
Политика
Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Происшествия
СК проверит обстоятельства задержания Голунова
Следственный комитет проверит обстоятельства задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 11:34
Гаджеты
Samsung делает смартфон с раздвижным экраном
Патент был опубликован 6 июня 2019 года и описывает смартфон с гибким дисплеем, который можно выдвигать, увеличивая поверхность экрана.
Обновлено в 05:44
Футбол
Азербайджан пропустил 5 мячей от Словакии
Обновлено в 14:02
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Здоровье
В Челябинске начали лечить мужской рак в запущенной стадии
Пациенту с поздней стадией рака предстательной железы с метастазами в кости сделали первую инъекцию нового препарата на основе радия-223.
Обновлено в 08:19
Политика
Трамп назвал кандидата в президенты США Джо Байдена «умственно слабым»
Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на демократа и бывшего вице-премьера США Джо Байдена.
Обновлено в 14:16
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
Обновлено в 12:17
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Политика
Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Обновлено в 10:02
Политика
Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах
Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16