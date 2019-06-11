В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом ГолуновымRT на русском 05:37

Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым

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