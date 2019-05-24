Песков рассказал о внимании Путина к коррупционным скандаламГазета.Ru 10:24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин регулярно получает информацию о ходе расследований дел, связанных с коррупцией. Представитель главы государства отметил, что борьба с коррупционными преступлениями затрагивает все ведомства и "чины без разбора".

Песков рассказал о внимании Путина к коррупционным скандалам

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