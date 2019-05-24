Политика
Песков рассказал о внимании Путина к коррупционным скандаламГазета.Ru 10:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин регулярно получает информацию о ходе расследований дел, связанных с коррупцией. Представитель главы государства отметил, что борьба с коррупционными преступлениями затрагивает все ведомства и "чины без разбора".
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Экономика
Владелец UFC решил провести IPO
Endeavor Group Holdings Inc, владелец проводящей бои по смешанным единоборствам организации UFC, подала заявку на публичное размещение (Initial Public Offering, IPO) своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Обновлено в 05:46
Наука
Четвероногий гидравлический робот отбуксировал самолет
Согласно сообщению института, во время испытаний робот смог отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti массой 3,3 тонны.
Обновлено в 08:52
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Хоккей
Ковальчук не уверен, что сможет сыграть на ЧМ-2023 по хоккею
Нападающий и капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил возможность сыграть на домашнем чемпионате мира, который пройдет в 2023 году в Петербурге.
Обновлено в 11:25
Общество
В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара
В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара. Это сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Футбол
Фалькао может покинуть «Монако»
Форвард "Монако" Радамель Фалькао может покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно.
Обновлено в 11:09
Происшествия
На эко-митинге в Саратове рассказали об отравленных землях САЗа
Как сообщили корреспонденту ИА «Свободные новости» организатор акции Иван Урядов и ведущий митинга Александр Мигурский, они не состоят в какой-либо организации, но поддерживают децентрализованное международное движение, начавшееся год назад с акции шведской школьницы Греты Тунберг, которая постаралась привлечь внимание к проблемам экологии.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за 3 часа
Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Диетолог назвала допустимое количество сладкого в день
Специалист пояснила, что в 10 г сахара содержится 40 ккал — примерно одна порция сладкого, и в день допустимо съесть четыре такие порции.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий
Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что командование ВМС страны не должно было подвергать своих моряков риску для осуществления операции в Керченском проливе, из-за которой 24 военнослужащих теперь находятся под арестом в России.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
В США началось строительство первой подлодки нового поколения
Строительство первой стратегической подводной лодки класса Columbia началось в США.
Обновлено в 10:26
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.
Обновлено в 07:54
Футбол
Алексей Дюмин встретился с футболистами тульского «Арсенала»
Обновлено в 07:01
Энергетика
ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин
Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).
Обновлено в 10:11
Экономика
Сбербанк внедрит услугу снятия наличных по SMS
Сбербанк собирается запустить услугу снятия наличных по SMS для всех клиентов до конца июня.
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Политика
Филарет отказался признавать единство ПЦУ
ПЦУ образовалась 15 декабря 2018 года в Киеве на "объединительном соборе", где две раскольнические организации — Киевский патриархат во главе с Филаретом и Украинская автокефальная православная церковь Макария (Малетича) – объявили о слиянии в единую организацию.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Авто
Brabham построит легальный дорожный гиперкар BT62
Новый Brabham BT62 ставится в один класс с такими гиперкарами как McLaren 720S, Ferrari F8 Tributo и грядущим Aston Martin Vanquish.
Обновлено в 09:07
Футбол
Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал трех сильнейших футболистов, против которых ему приходилось играть.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Житель Башкирии убил дочь и расчленил ее труп
В Уфе 72-летний рецидивист убил дочь, а затем расчленил и спрятал ее тело. Было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 10:13