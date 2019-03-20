Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставкеRT на русском вчера в 13:35

с чего всё началось

Сегодня днем был телефонный разговор Путина и Назарбаева. Вместе с тем мы пока не располагаем информацией о содержании этого разговора. Поэтому комментариев сейчас мы не даем на этот счет.

Российский и казахстанский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку. Об этом заявили в пресс-службе президента Казахстана.

Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

Авто Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.

Космос Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».

Происшествия В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.

Происшествия В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.

Наука 70 согласных и 40 падежей Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Политика МИД России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел РФ вернуло Украине ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.

Политика Трамп допустил членство Бразилии в НАТО США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.

Здоровье Жизненно важный препарат исчез из аптек Крайне важное для людей с больным сердцем лекарство исчезло из аптек, сообщает DEITA.

Политика Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах» Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.

Финансы Правительство Казахстана обещает обеспечить экономическую стабильность Речь идет о политике по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка.

Финансы Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.

Происшествия Группировку по продаже БАДов под видом лекарств задержали в Петербурге В Санкт-Петербурге задержаны 11 подозреваемых по делу о продаже пенсионерам БАДов под видом дорогих лекарств.

Здоровье Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.

Происшествия В Приморье уволили двух учителей после конфликта с восьмиклассником В Приморском крае уволены два учителя школы города Артёма после конфликтной ситуации с учеником восьмого класса и съёмки инцидента на видео.

Спорт Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Происшествия В России выросло число жертв авиакатастроф Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

Экономика Росстат изменит методику подсчета доходов россиян Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Экс-чиновника правительства Хабаровского края обвинили в мошенничестве Шихалев обвиняется по статьям «Превышение служебных полномочий» и «Мошенничество». В правительстве Хабаровского края прошли обыски.

Происшествия Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.

Армия и оружие Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.