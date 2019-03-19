Политика
Путин с Назарбаевым в телефонном разговоре обсуждали отставкуПолитика Сегодня вчера в 14:01
Президент РФ и экс-глава Казахстана обсудили предстоящее снятие Назарбаевым президентских полномочий и договорились о продолжении регулярных контактов между странами в будущем. Напомним, что сегодня днем Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана.
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Сегодня днем был телефонный разговор Путина и Назарбаева. Вместе с тем мы пока не располагаем информацией о содержании этого разговора. Поэтому комментариев сейчас мы не даем на этот счет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 10:21
с чего всё началось
«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 13:35
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Путин и Назарбаев по телефону обсуждали предстоящую отставку президента Казахстана
Коммерсантъвчера в 14:04
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