Путин с Назарбаевым в телефонном разговоре обсуждали отставкуПолитика Сегодня вчера в 14:01

с чего всё началось

Сегодня днем был телефонный разговор Путина и Назарбаева. Вместе с тем мы пока не располагаем информацией о содержании этого разговора. Поэтому комментариев сейчас мы не даем на этот счет.

Президент РФ и экс-глава Казахстана обсудили предстоящее снятие Назарбаевым президентских полномочий и договорились о продолжении регулярных контактов между странами в будущем. Напомним, что сегодня днем Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана.

Путин с Назарбаевым в телефонном разговоре обсуждали отставку

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