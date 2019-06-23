Политика

Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину запискуРоссийская газета 07:50

Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Читать в источнике

Подробнее о событии

Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину

РБК08:36

Песков рассказал о потерявших переданную Путину записку

Газета.Ru08:27

Песков: кто потерял записку Путина, больше ничего не терял

Московский Комсомолец07:19

Кремль раскрыл судьбу потерявших записку для Путина

Lenta.ru07:44

В Кремле заверили, что потерявший переданную Путину записку больше ничего не терял

Интерфакс07:25

Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку

Российская газета07:50

Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину

Вести.Ru06:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика

Полиция задержала автора фейка о «фальсификации подписей»

Обновлено в 08:01
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO

Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Финансы

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Энергетика

Новый немецкий нефтяной гигант нацелен на работу с Россией

Фото: Twitter – Г-н Мерен, вы возглавили Wintershall Dea, образовавшуюся в результате слияния двух немецких компаний.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Здоровье

Доктор рассказала, как глубокое дыхание снимает нервное напряжение

Доктор рассказала, что глубокое дыхание может помочь снять нервное напряжение.
Обновлено в 04:42
Политика

ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников

Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Политика

Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20

Японские власти считают, что соглашение с Россией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет заключено в ходе переговоров глав двух стран на саммите G20.
Обновлено в 07:34
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Здоровье

Саратовчанка рассказала о множестве мертвых ежей на Кумысной поляне

Обновлено в 06:59
Происшествия

Драка Алибасова с диетологом попала на видео

Обновлено в 04:44
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Общество

Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Политика

В Белом доме подтвердили отправку Трампом письма Ким Чен Ыну

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп отправил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Обновлено в 07:52
Путешествия

Определены самые популярные летом автобусные маршруты

В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли рейсы Москва — Киев (1 573 рубля), Москва — Минск (1 442 рубля) и Петербург — Таллин (1 348 рублей).
Обновлено в 05:25
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Обновлено в 05:00
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Общество

Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

В начале 2017 года в Англии Нури Вергезе и Инга организовали скромный праздник, а в октябре того же года молодожены сыграли пышную свадьбу на родине жениха.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Политика

Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля

Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях

Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.
Обновлено в 08:19
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное